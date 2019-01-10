2019-01-10T20:25:14+03:00
Общество

Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с запретом проноса еды в школы

Как отметили в ведомстве, речь идет именно о приготовлении в школе блюд из принесенных с собой продуктов
Дарья ИВАШКИНА
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Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с запретом проноса в школы продуктов из домаРоспотребнадзор разъяснил ситуацию с запретом проноса в школы продуктов из домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 10 января, Роспотребнадзор разъяснил пункт о запрете проноса в школы продуктов из дома, который содержится в новой редакции санитарных правил и норм (СанПиН) «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей».

Как заверили в ведомстве, речь идет именно о приготовлении в школе блюд или еды из каких-либо принесенных из дома продуктов. «Новой редакцией СанПиН предусматривается пункт, в соответствии с которым не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда», - сказали в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что вводить запрет на еду, которую родители дают своим детям, чтобы те могли поесть на территории школы, вообще не планируется. «Этот пункт никак не затрагивает выбор родителями способа питания детей. Безусловно, это право родителей - давать ребенку дополнительную еду или заменять рацион полностью», - отметил собеседник РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что новые правила школьного и детсадовского питания выложены для обсуждения на портале нормативно-правовых актов. Как отмечалось, в разработанном Роспотребнадзором документе досконально описано, как должны быть организованы детские столовые и буфеты.

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