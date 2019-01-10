Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой

10 Янв. 2019 2019-01-10T20:50:13+03:00

Этот шаг связан с инаугурацией Николаса Мадуро на второй президентский срок

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В четверг, 10 января, Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Как заявили в министерстве иностранных дел этой южноамериканской страны, в Асунсьоне распорядились закрыть посольство в боливарианской республике и отозвать оттуда всех дипломатов.

«Правительство Парагвая <...> приняло решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой», - говорится на официальном сайте парагвайского МИДа.

Также там подчеркивается, что власти Парагвая солидарны с народом Венесуэлы и продолжат поддерживать любые политические и дипломатические инициативы, которые могут поспособствовать восстановлению порядка в стране.

Стоит отметить, что разрыв отношений с боливарианской республикой связан с инаугурацией Николаса Мадуро на второй президентский срок, состоявшейся ранее в четверг, 10 января, в Каракасе.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях страны «Группы Лимы», в том числе и Парагвай, потребовали от Мадуро передать руководство государством парламенту.