2019-01-10T20:50:13+03:00
В мире

Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой

Этот шаг связан с инаугурацией Николаса Мадуро на второй президентский срок
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Парагвай разорвал дипотношения с ВенесуэлойПарагвай разорвал дипотношения с ВенесуэлойФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 10 января, Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Как заявили в министерстве иностранных дел этой южноамериканской страны, в Асунсьоне распорядились закрыть посольство в боливарианской республике и отозвать оттуда всех дипломатов.

«Правительство Парагвая <...> приняло решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой», - говорится на официальном сайте парагвайского МИДа.

Также там подчеркивается, что власти Парагвая солидарны с народом Венесуэлы и продолжат поддерживать любые политические и дипломатические инициативы, которые могут поспособствовать восстановлению порядка в стране.

Стоит отметить, что разрыв отношений с боливарианской республикой связан с инаугурацией Николаса Мадуро на второй президентский срок, состоявшейся ранее в четверг, 10 января, в Каракасе.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях страны «Группы Лимы», в том числе и Парагвай, потребовали от Мадуро передать руководство государством парламенту.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с запретом проноса еды в школы
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Помпео подтвердил, что США выведут войска из Сирии
Трамп заявил о готовности отменить поездку в Давос из-за шатдауна
Движение по Волоколамскому шоссе в Москве полностью восстановили
В Москве открыли движение по Волоколамскому шоссе в сторону области
Роскомнадзор нашел признаки террористической идеологии в материалах Би-би-си
Украина не стала направлять соболезнования России после взрыва в Магнитогорске
Apple и Google решили не повышать цены на приложения из-за НДС
В сети появилось видео опасной посадки крупнейшего в мире лайнера
Делегация из WADA приступила к работе по получению базы данных московской лаборатории
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
Порошенко уличили в незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины
В Британии задержан водитель грузовика, пытавшийся провезти в страну 27 мигрантов