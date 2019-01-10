Врио губернатора Сахалинской области: «Вопрос передачи Курильских островов у нас в повестке дня не стоит»

10 Янв. 2019 2019-01-10T21:23:14+03:00

Валерий Лимаренко призвал не спекулировать на теме территориальных претензий Японии к России

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Исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко прокомментировал «передачу» Курильских островов. Врио главы региона призвал не спекулировать на теме территориальных претензий Японии к России. Заявление Лимаренко сделал после того, как сегодня днем в Госдуму был внесен законопроект «О территориальных претензиях к РФ со стороны Японии», налагающий вето на передачу Курильских островов.

- Курильские острова — это российская земля. Это очевидно. Я знаю мнение жителей Сахалинской области, они категорически против каких-либо территориальных изменений. Вопрос передачи Курильских островов у нас в повестке дня не стоит. И надо перестать спекулировать на этой теме, — цитирует Лимаренко РАПСИ.

Законопроект «О территориальных претензиях к РФ со стороны Японии» был подготовлен членом фракции ЛДПР Сергеем Ивановым как ответ на принятые в Токио поправки. Напомним, изменения в законе "Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий" закрепляет «принадлежность» четырех Курильских островов Японии, а так же призывают ускорить процесс их возвращения.

Российский законопроект, в свою очередь, запрещает отторжение Курильских островов от территории России.

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», - говорится тексте российского законопроекта, опубликованного на сайте Госдумы.