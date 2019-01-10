2019-01-10T21:57:24+03:00
Общество

Кузнецова раскритиковала законопроект Минпросвещения о приемных семьях

Детский омбудсмен заметила, что усыновителей и опекунов надо поддерживать, а не препятствовать им
Дарья ИВАШКИНА
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна КузнецоваУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна КузнецоваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала законопроект Минпросвещения о приемных семьях. В частности, детский омбудсмен высказалась против запрета брать под опеку не более одного ребенка в год. По ее мнению, людей, готовых взять на воспитание сразу несколько детей, надо поддерживать, а «не создавать условия для того, чтобы детские сиротские учреждения пополнялись новыми детьми».

«Существующая практика показывает, что большое количество семей, имея собственных детей, берут на воспитание и несколько приемных, и такие семьи необходимо поддерживать», - приводит слова Кузнецовой ТАСС.

Также омбудсмен считает, что «постоянное обследование и принудительное сопровождение приемных семей» приведет к сокращению числа усыновителей и опекунов.

«Непонятными являются и нормы, предполагающие обследование не только психологами, но и "иными специалистами". Что это за специалисты, в какой области познаний?» - заметила Кузнецова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в прошлом году стало известно о намерении Минпросвещения РФ ужесточить требования к приемным родителям. Как отмечалось, допустимое число детей в таких семьях планируется сократить, а отбор кандидатов в усыновители - сделать строже.

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