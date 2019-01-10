2019-01-10T22:13:46+03:00
В мире

Трамп отменил поездку на ВЭФ-2019 в Давосе

Причиной такого решения стала ситуация на американо-мексиканской границе
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 10 января, президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ-2019), который пройдет с 22 по 25 января в Давосе. По словам американского лидера, он вынужден был это сделать из-за ситуации на американо-мексиканской границе, которая не позволяет восстановить частично прекращенную работу правительства Соединенных Штатов.

«Из-за непримиримой позиции демократов по безопасности на границах и чрезвычайной важности безопасности нашей страны я при всем уважении отменяю свой очень важный визит в Давос на ВЭФ. Приношу извинения ВЭФ», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американские законодатели до сих пор не могут принять бюджет на 2019 финансовый год из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой. Так, однопартийцы президента США хотят включить в госбюджет средства на сооружение забора, а их оппоненты не одобряют выделение на это денег.

А на днях американский лидер даже выступил с девятиминутным телеобращением к нации, в ходе которого объяснил американцам, зачем возводить стену на южной границе.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Кузнецова раскритиковала законопроект Минпросвещения о приемных семьях
Би-би-си ответила на претензии Роскомнадзора
Врио губернатора Сахалинской области: «Вопрос передачи Курильских островов у нас в повестке дня не стоит»
Прототип стены Трампа на границе с Мексикой распилили обычной пилой
Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой
Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с запретом проноса еды в школы
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Помпео подтвердил, что США выведут войска из Сирии
Трамп заявил о готовности отменить поездку в Давос из-за шатдауна
Движение по Волоколамскому шоссе в Москве полностью восстановили
В Москве открыли движение по Волоколамскому шоссе в сторону области
Роскомнадзор нашел признаки террористической идеологии в материалах Би-би-си
Украина не стала направлять соболезнования России после взрыва в Магнитогорске
Apple и Google решили не повышать цены на приложения из-за НДС
В сети появилось видео опасной посадки крупнейшего в мире лайнера
Делегация из WADA приступила к работе по получению базы данных московской лаборатории
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
Порошенко уличили в незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины
В Британии задержан водитель грузовика, пытавшийся провезти в страну 27 мигрантов