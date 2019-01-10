Трамп отменил поездку на ВЭФ-2019 в Давосе

10 Янв. 2019 2019-01-10T22:13:46+03:00

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В четверг, 10 января, президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ-2019), который пройдет с 22 по 25 января в Давосе. По словам американского лидера, он вынужден был это сделать из-за ситуации на американо-мексиканской границе, которая не позволяет восстановить частично прекращенную работу правительства Соединенных Штатов.

«Из-за непримиримой позиции демократов по безопасности на границах и чрезвычайной важности безопасности нашей страны я при всем уважении отменяю свой очень важный визит в Давос на ВЭФ. Приношу извинения ВЭФ», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американские законодатели до сих пор не могут принять бюджет на 2019 финансовый год из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой. Так, однопартийцы президента США хотят включить в госбюджет средства на сооружение забора, а их оппоненты не одобряют выделение на это денег.

А на днях американский лидер даже выступил с девятиминутным телеобращением к нации, в ходе которого объяснил американцам, зачем возводить стену на южной границе.