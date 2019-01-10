2019-01-10T22:37:17+03:00
Умные вещи

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Официальные продажи устройства стартуют в Китае 15 января
Дарья ИВАШКИНА
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Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7Фото: производителя
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В четверг, 10 января, суббренд компании Xiaomi Redmi представил свой первый смартфон Redmi Note 7. Это бюджетная модель с двойной основной камерой с суммарным разрешением в 48+5 мегапикселей. Кроме того, фронтальная камера имеет разрешение 13 мегаписелей и находится в каплевидном вырезе наверху экрана.

Также отличительными особенностями новинки являются полностью защищенный ударопрочным стеклом корпус, FullHD-экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 660.

Предзаказы Redmi Note 7 начнут принимать в пятницу, 11 января, в 05:00 мск, а официальные продажи стартуют в Китае 15 января. Что касается стоимости смартфона, то версия с 3Гб оперативной памяти и 32 постоянной будет стоить 150 долларов, а версия 6/64 - 205 долларов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года Xiaomi представила безрамочный смартфон-слайдер Mi Mix 3. Фронтальная камера этого гаджета сделана выдвижной, а потому экран занимает почти всю переднюю поверхность устройства.

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