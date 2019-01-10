Болтон заявил, что США не признают инаугурацию Мадуро

10 Янв. 2019 2019-01-10T22:56:17+03:00

По словам помощника американского лидера по нацбезопасности, Вашингтон продолжит усиливать давление на власти боливарианской республики

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В четверг, 10 января, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон считает инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро «нелегитимной» и не признает ее.

При этом советник американского лидера подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат усиливать давление на власти боливарианской республики и поддерживать Национальную ассамблею (однопалатный парламент), которая, по мнению США, является единственной легитимной властной структурой в Венесуэле.

«США не признают нелегитимную инаугурацию диктатуры Мадуро. Мы продолжим усиливать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле», - написал Болтон в своем Twitter.

Между тем в четверг, 10 января, в Каракасе прошла церемония инаугурации Николаса Мадуро. Политик, одержавший победу на состоявшихся в мае прошлого года президентских выборах, официально вступил в должность главы государства. Причем он принес присягу в венесуэльском Верховном суде, а не в Национальной ассамблее.