2019-01-10T22:56:17+03:00
В мире

Болтон заявил, что США не признают инаугурацию Мадуро

По словам помощника американского лидера по нацбезопасности, Вашингтон продолжит усиливать давление на власти боливарианской республики
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Помощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонПомощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 10 января, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон считает инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро «нелегитимной» и не признает ее.

При этом советник американского лидера подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат усиливать давление на власти боливарианской республики и поддерживать Национальную ассамблею (однопалатный парламент), которая, по мнению США, является единственной легитимной властной структурой в Венесуэле.

«США не признают нелегитимную инаугурацию диктатуры Мадуро. Мы продолжим усиливать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле», - написал Болтон в своем Twitter.

Между тем в четверг, 10 января, в Каракасе прошла церемония инаугурации Николаса Мадуро. Политик, одержавший победу на состоявшихся в мае прошлого года президентских выборах, официально вступил в должность главы государства. Причем он принес присягу в венесуэльском Верховном суде, а не в Национальной ассамблее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД Германии ответил США по поводу санкций против "Северного потока-2"
В Киеве заявили о подготовке к разрыву около 40 соглашений с Россией
Samsung представит новый смартфон Galaxy 20 февраля
СК начал проверку обстоятельств похищения мужчины возле кафе в Москве
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Трамп отменил поездку на ВЭФ-2019 в Давосе
Кузнецова раскритиковала законопроект Минпросвещения о приемных семьях
Би-би-си ответила на претензии Роскомнадзора
Врио губернатора Сахалинской области: «Вопрос передачи Курильских островов у нас в повестке дня не стоит»
Прототип стены Трампа на границе с Мексикой распилили обычной пилой
Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой
Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с запретом проноса еды в школы
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Помпео подтвердил, что США выведут войска из Сирии
Трамп заявил о готовности отменить поездку в Давос из-за шатдауна
Движение по Волоколамскому шоссе в Москве полностью восстановили
В Москве открыли движение по Волоколамскому шоссе в сторону области
Роскомнадзор нашел признаки террористической идеологии в материалах Би-би-си
Украина не стала направлять соболезнования России после взрыва в Магнитогорске
Apple и Google решили не повышать цены на приложения из-за НДС
В сети появилось видео опасной посадки крупнейшего в мире лайнера
Делегация из WADA приступила к работе по получению базы данных московской лаборатории
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
Порошенко уличили в незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины
В Британии задержан водитель грузовика, пытавшийся провезти в страну 27 мигрантов