Samsung представит новый смартфон Galaxy 20 февраля

10 Янв. 2019 2019-01-10T23:58:54+03:00

Ожидается, что линейка S10 будет состоять из трех моделей

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Южнокорейская компания Samsung представит свой новый смартфон Galaxy S10 20 февраля. Об этом представители компании сообщили на проходящей в Лас-Вегасе выставке бытовой электроники Consumer Electronic Show.

Презентация состоится в Сан-Франциско. Ожидается, что линейка смартфонов S10 будет состоять из трех моделей - стандартной Galaxy S10, S10 Plus с увеличенным размером экрана и бюджетной модели S10 Lite или S10 E. Не исключено, что компания покажет и модель складывающегося смартфона Galaxy X, пишет интернет-ресурс CNet.

Однако тут же издание отмечает, что презентация двух уникальных устройств на одном мероприятии была бы риском для Samsung, поскольку одно может затмить другое. Например, складной телефон Galaxy X наверняка привлечет гораздо больше внимания, чем относительно привычный Galaxy S10.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что именитый южнокорейский бренд в новом году будет широко отмечать юбилейную десятую годовщину своих смартфонов Galaxy.