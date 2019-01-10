Глава МИД Германии ответил США по поводу санкций против "Северного потока-2"

10 Янв. 2019 2019-01-10T23:36:38+03:00

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что считает неправильным введение санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2" и призвал США не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики.

"Вопросы европейского энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", - заявил он на традиционном новогоднем приеме "Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики".

Он подчеркнул, что "Северный поток — 2" не является исключительно российско-германским проектом, а имеет общеевропейское значение. Как отметил Маас, санкции не являются самоцелью, они имеют смысл, если привязаны к определенным требованиям, как ограничения введенные в отношении РФ Евросоюзом ранее, передает РИА Новости.

"В случае американских санкций в отношении России это, к сожалению, не так. Принимать односторонние санкции в отношении "Северного потока — 2" — это в любом случае неправильный путь. Мы говорим это и критикам проекта — как в Европе, так и в Вашингтоне", - сказал глава МИД ФРГ.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Соединенные Штаты заявили, что могут ввести санкции против компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода "Северный Поток-2". Проект пакета ограничительных мер разрабатывается Госдепом США.