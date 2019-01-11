Глава МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться британским властям

11 Янв. 2019 2019-01-11T01:13:00+03:00

Хосе Валенсия считает, что для основателя WikiLeaks это лучший выход из сложившейся ситуации

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Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу лучше покинуть посольство Эквадора в Лондоне и сдаться британским властям. Такое мнение высказал эквадорский министр иностранных дел Хосе Валенсия.

В интервью радиостанции Efe Eme глава МИД заявил, что видит в нынешней ситуации лишь два выхода для Ассанжа: оставаться в посольстве и дальше, либо выйти из добровольного заточения и отдать себя на милость суда Великобритании.

"И мы считаем, что второй вариант лучше для него", - сказал Валенсия.

Он отметил, что австралийскому журналисту необходимо соблюдать свод правил пребывания в посольстве, составленный для него эквадорскими властями.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, основатель WikiLeaks подал в суд на правительство Эквадора в связи с лишением его средств связи, что они считает нарушением своих прав. Дело он проиграл.

Протокол, составленный Ассанжа, предписывает тем, кто желает увидеться с ним, в том числе представителям его защиты, раскрывать данные о своих учетных записях в соцсетях, серийные номера смартфонов и планшетов.

Кроме того, эквадорские дипломаты регулируют доступ журналиста к телефону и интернету, а также предоставление медицинского обслуживания. Также Ассанжу надлежит воздерживаться от политических заявлений.