Китай предложил Илону Маску "грин-карту"

11 Янв. 2019 2019-01-11T01:21:18+03:00

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Власти Китайской Народной Республики готовы предоставить Илону Маску вид на жительство в Китае. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с миллиардером после официальной церемонии начала строительства завода Tesla в Шанхае.

"Я надеюсь сделать шанхайский завод Tesla образцом для всего мира. Я очень люблю Китай и готов чаще приезжать сюда", — цитирует слова Маска пресс-служба Госсовета на официальном сайте.

Маск также сообщил премьер-министру, что Tesla локализует свою продукцию на основе китайского рынка, и он уверен в успехе предприятия. На это Ли Кэцян ответил, что если Маск действительно придерживается такого взгляда, то ему могли бы предоставить "постоянный вид на жительство иностранного гражданина". Как отмечает Daily Mail, получение китайское грин-карты - одна из самых сложных и долгих процедур в мире.

Илон Маск поблагодарил главу МИД КНР за такое предложение. Завод в Шанхае стоимостью 2 млрд долларов позволит Tesla напрямую продавать автомобили на крупнейшем в мире рынке электромобилей.