Минфин США подтвердил планы по снятию санкций с En+ и "Русал"

11 Янв. 2019 2019-01-11T01:26:33+03:00

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Вашингтон действительно планирует снять санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин по итогам встречи с членами Палаты представителей Конгресса.

Американские законодатели выступали против снятия ограничений. Однако предприятия выполнили требования минфина США и вышли из-под контроля предпринимателя Олега Дерипаски. Мнучин обсудил этот вопрос со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и председателями нескольких комитетов.

"Я надеюсь, что сегодняшний брифинг даст законодателям понимание о действиях министерства финансов, касающихся этих фигурантов санкционных списков", - сказал глава Минфина.

Как сообщал сайт "КП", 6 апреля Вашингтон объявил о введении санкций против ряда российских должностных лиц, крупнейших предпринимателей и компаний, в числе которых оказался бизнесмен Олег Дерипаска. В результате в "черный список" попали сразу несколько компаний, связанных с ним.

Минфин США 23 апреля заявил, что Соединенные штаты Америки смогут снять санкции с компаний, если Олег Дерипаска откажется от контроля над ними.