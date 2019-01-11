ФАС и Центробанк грозят расследованием за ухудшение условий по вкладам

11 Янв. 2019 2019-01-11T02:05:27+03:00

ФАС и ЦБ предостерегли банки от ухудшения условий по вкладам для клиентов Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В отношении банков, проводящих недобросовестную конкурентную политику, а также ухудшающих условия по вкладам, будут проводится расследования. Такое предупреждение распространили совместно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России.

"ФАС России и Банк России обращают внимание кредитных организаций на то, что недобросовестное поведение, связанное с ухудшением потребительских свойств по уже заключенным договорам, вне зависимости от его обоснования может стать предметом антимонопольного расследования", - говорится в обращении.

Также регулятор и надзорное ведомство отмечают, что некоторые кредитные организации существенно увеличивают процентные ставки по вкладам, чтобы удержать вкладчиков и привлечь новых клиентов. При этом они заверяют, что такие вклады будут пополняться по повышенным ставкам в течение всего срока их действия.

Однако впоследствии банки предпринимают различные меры по ухудшению потребительских свойств уже открытых вкладов, чтобы сократить размер своих обязательств по ним, говорится в заявлении на сайте ФАС.

В числе недобросовестных действий снижение процентов, начисляемых на внесенные на депозиты пополнения с определенной даты, введение запрета на пополнение вклада или установление небольшой максимальной суммы пополнения в течение месяца и увеличение минимальной суммы единовременного пополнения, введение комиссии за пополнение вкладов, а также комиссии за снятие и перечисление денег со счетов, на которые перечисляются суммы вкладов по окончании их срока.