2019-01-11T02:19:46+03:00
Спорт

Полиция выдала ордер на получение ДНК Криштиану Роналду

У футболиста возьмут образец биоматериала на анализ в связи с обвинениями в изнасиловании
Юлия ДИВЕЕВА
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Футболист Криштиану РоналдуФутболист Криштиану РоналдуФото: EAST NEWS
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У португальского футболиста Криштиану Роналду возьмут образцы биоматериала для ДНК-экспертизы. Полиция Лас-Вегаса получила соответствующий ордер.

Правоохранители хотят установить, совпадает ли ДНК 33-летнего нападающего “Ювентуса” с ДНК обнаруженным на платье Кэтрин Майорги, которая обвиняет спортсмена в изнасиловании. Американская полиция уже направила ордер в судебную систему Италии, сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре стало известно, что бывшая модель, а теперь учительница из США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Она заявила в полицию, но не сообщила ни о месте нападения, ни как выглядел нападавший. Из-за недостатка улик расследование было приостановлено. Также сообщалось, что девушка якобы получила от футболиста за молчание $375 тысяч.

Теперь дело снова открыто, а пострадавшая требует $200 тысяч компенсаци. Роналду отрицает все обвинения.

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