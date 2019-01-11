В Саудовской Аравии более 40 тыс. женщин получили водительские права

11 Янв. 2019 2019-01-11T02:50:56+03:00

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За последние несколько месяцев с июня прошлого года в Саудовской Аравии более 40 тысяч женщин смогли получить водительские права. Об этом сообщил генеральный директор департамента дорожного движения королевства генерал-майор Мухаммед аль-Бассами.

Как пишет в четверг саудовское издание Saudi Gazette, власти страны планируют открыть в разных районах страны 14 новых автошкол для обучения женщин вождению. В уже действующих центрах образовалась очередь из желающих записаться на курсы вождения.

Как писал сайт kp.ru, запрет на вождение женщинами автомобиля в Саудовской Аравии был снят 24 июня прошлого года и первые 10 из них получили водительские права. Этот шаг стал частью масштабных социально-экономических преобразований, запущенных в королевстве наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. В мае 2017 года саудовским женщинам разрешили учиться, работать и лечиться без согласия мужчин.