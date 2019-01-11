Глава МИД Венесуэлы заявил о нападении на посольство страны в Лиме

11 Янв. 2019 2019-01-11T04:40:52+03:00

Перу отозвало из Каракаса своего поверенного для консультаций сразу после инаугурации Мадуро [фото]

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Посольство Венесуэлы в перуанской столице Лиме в четверг, 10 января, несколько раз подверглось нападениям. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской республики Хорхе Арреаса

По его словам, неизвестные подожгли 6 хозяйственных построек на территории посольства, в том числе два склада с медицинским оборудованием и медикаментами. Арреаса возложил вину за эти происшествия на правительство Перу.

Неизвестные подожгли хозпостройки посольства Венесуэлы в ЛимеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

"Правительство Перу ответственно за любые последствия для нашего дипломатического персонала после нескольких сегодняшних нападений на посольство в Лиме. Мы требуем выполнения перуанской стороной Венской конвенции", - написал он в своем Twitter.

Также стало известно, что после инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Перу приняло решение отзывает своего временного поверенного в Каракасе для консультаций.

Каракас возложил вину за нападение на дипмиссию на власти ПеруФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, Мадуро был переизбран в качестве президента Венесуэлы еще полгода назад. как рассказывал сайт kp.ru, страны "Группы Лимы" потребовали от главы государства оставить свои полномочия и передать руководство Боливарианской Республикой парламенту, поскольку проведенные выборы якобы не соответствовал международным стандартам.