Сенатор США призвал Трампа ввести режим ЧС в стране
Президент США Дональд Трамп должен ввести режим чрезвычайного положения в стране. Такое мнение высказал сенатор из Республиканской партии Линдси Грэм.
По его словам, глава государства сможет таким образом профинансировать строительство стены на границе с Мексикой из уже одобренного парламентом бюджета Пентагона в обход Конгресса, где против строительства заграждений выступают демократы.
Ранее в четверг Трамп, заявил о готовности отменить свою поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ-2019), который пройдет с 22 по 25 января в Давосе, если в ближайшие дни так и не удастся урегулировать нынешний бюджетный кризис в Вашингтоне.
Напомним, как писал сайт "КП", из-за противостояния по этому вопросу до сих пор не принят бюджет ряда министерств США. Их сотрудники с 22 декабря были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а часть работают по сокращенному графику. Это касается госдепартамента, министерства юстиции, транспорта, внутренней безопасности и ряд других.