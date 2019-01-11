Сенатор США призвал Трампа ввести режим ЧС в стране

11 Янв. 2019 2019-01-11T05:10:39+03:00

Президент США Дональд Трамп может построить стену на границе с Мексикой на средства из бюджета Пентагона Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп должен ввести режим чрезвычайного положения в стране. Такое мнение высказал сенатор из Республиканской партии Линдси Грэм.

По его словам, глава государства сможет таким образом профинансировать строительство стены на границе с Мексикой из уже одобренного парламентом бюджета Пентагона в обход Конгресса, где против строительства заграждений выступают демократы.

Ранее в четверг Трамп, заявил о готовности отменить свою поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ-2019), который пройдет с 22 по 25 января в Давосе, если в ближайшие дни так и не удастся урегулировать нынешний бюджетный кризис в Вашингтоне.

Напомним, как писал сайт "КП", из-за противостояния по этому вопросу до сих пор не принят бюджет ряда министерств США. Их сотрудники с 22 декабря были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а часть работают по сокращенному графику. Это касается госдепартамента, министерства юстиции, транспорта, внутренней безопасности и ряд других.