2019-01-11T05:34:50+03:00
Наука

Глава NASA не планирует в ближайшее время посещать Россию

Планы по использованию кораблей "Союз" для доставки астронавтов на МКС пока на стадии рассмотрения
Юлия ДИВЕЕВА
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Директор NASA Джим БрайденстайнДиректор NASA Джим БрайденстайнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ближайшее время директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн не планирует поездки за границу, в том числе в Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь главы NASA Меган Пауэрс.

"Планы будущих поездок находятся на стадии рассмотрения", - пояснила она, отвечая на вопрос, собирается ли Бранденстайн приехать в РФ и встретится с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.

По ее словам, в NASA также только обсуждают вопрос об использовании российских космических кораблей "Союз" после 2019 года для отправки астронавтов на Международную космическую станцию, передает ТАСС.

Ранее в четверг Рогозин заявил, что готов принять Брайденстайна в ходе его очередной поездки в Россию, несмотря на отмену визита Рогозина в США.

Как писал сайт kp.ru, накануне NASA распространило заявление, в котором сообщило, что визит Рогозина в США "необходимо отложить". А глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джим Брайденстайн уточнил, что принял решение отменить визит гендиректора Роскосмоса из-за позиции ряда американских сенаторов.

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