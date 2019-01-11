Глава NASA не планирует в ближайшее время посещать Россию
В ближайшее время директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн не планирует поездки за границу, в том числе в Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь главы NASA Меган Пауэрс.
"Планы будущих поездок находятся на стадии рассмотрения", - пояснила она, отвечая на вопрос, собирается ли Бранденстайн приехать в РФ и встретится с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.
По ее словам, в NASA также только обсуждают вопрос об использовании российских космических кораблей "Союз" после 2019 года для отправки астронавтов на Международную космическую станцию, передает ТАСС.
Ранее в четверг Рогозин заявил, что готов принять Брайденстайна в ходе его очередной поездки в Россию, несмотря на отмену визита Рогозина в США.
Как писал сайт kp.ru, накануне NASA распространило заявление, в котором сообщило, что визит Рогозина в США "необходимо отложить". А глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джим Брайденстайн уточнил, что принял решение отменить визит гендиректора Роскосмоса из-за позиции ряда американских сенаторов.