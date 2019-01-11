2019-01-11T06:05:46+03:00
Общество

Молокосодержащие продукты с растительными жирами будут маркировать "открыто"

Товарам с заменителями молочных жиров запрещено носить названия молочных продуктов
Юлия ДИВЕЕВА
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В России производители изменят маркировку для молокосодержащих продуктов с растительными жирамиВ России производители изменят маркировку для молокосодержащих продуктов с растительными жирамиФото: Олег ЗОЛОТО
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С сегодняшнего дня производители молокосодержащих продуктов с замененными жирами должны информировать покупателей о наличии растительных жиров. Об этом говорится в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".

В документе говорится, что 11 января истек 180-дневный срок, в течение которого компании должны были внести изменения в упаковку и оформление молочной продукции, в которой животные жиры были заменены на растительные. Также производители должны были подготовить новые декларации на товары с измененными названиями и маркировкой.

Как подчеркнула заместитель главы Роскачества Елена Саратцева, информация о наличии растительных масел обязательно должна быть заметна потребителю, чтобы покупатель видел реальный состав продукта. Для этого текст будут наносить шрифтом не менее 2,5 мм на лицевой стороне упаковки или этикетки, там же должна располагаться надпись "Содержит растительные масла" размером не менее 3 мм, передает ТАСС.

Кроме того, в названиях таких продуктов теперь запрещено использовать молочные термины: они исключаются из товарных знаков, маркировки и с этикеток таких продуктов.

"Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны". "Сметанкой" на этикетке такой продукт больше называть нельзя: это расценивается как введение потребителя в заблуждение", - отметила Саратцева.

Уже сегодня все магазины должны убрать продукты со старыми этикетками с прилавков, даже если срок годности товара еще не истёк.

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