2019-01-11T06:25:31+03:00
Экономика

Бензин в России в 2018 году подорожал на 9,4%

При этом в декабре цены на бензин упали на 0,1% по сравнению с ноябрем
Юлия ДИВЕЕВА
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Цены на бензин за 2018 год выросли почти на 10%Цены на бензин за 2018 год выросли почти на 10%Фото: Иван ВИСЛОВ
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По итогам 2018 года литр бензина в России подорожал на 9,4%. Об этом говорится в материалах Росстата "Об индексе потребительских цен" за прошедший месяц.

Так, по данным ведомства, цены топливо для автомобилей в декабре 2018 года снизились на 0,1% по сравнению с ноябрем. А вот в сравнении с декабрем 2017 года, бензин вырос на 9,4%. Отметим, что по итогам 2017 года топливо подорожало на 5,7%. При этом, по данным Росстата, снизились цены на газовое моторное топливо на 3,8%.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%. Для сравнения, по итогам 2017 года потребительские цены в нашей стране выросли на 2,5%. Продовольственные товары в прошлом году подорожали на 4,7%, а непродовольственные - на 4,1%. Стоимость же услуг выросла в среднем на 3,9%.

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