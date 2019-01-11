Погода в Москве на 11 января 2019 года: температура опустится до -12

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:09:06+03:00

Пик стужи уже прошел, но в пятницу в столице все равно будет достаточно холодно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, какой будет погода в Москве на 11 января 2019 года

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Погода в Москве на 11 января 2019 года будет облачной с редкими прояснениями. Температура воздуха опустится до -12..-10 днем, а в ночные часы столбики термометров будут держаться в районе отметок -14..-12.

Местами по городу пройдет небольшой снег. Также возможна гололедица. При этом скорость ветра южного и юго-западного направлений составит 3-8 метров в секунду, передает Гидрометцентр России. Атмосферное давление же, по данным синоптиков, остановится на показателе в 745 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что в похолодании в Центральном регионе России виноват антициклон, вместе с которым в среднюю полосу пришел ледяной арктический воздух. Пик стужи уже прошел, однако москвичам еще придется столкнуться с отдельными морозными днями. В выходные же, погода, вероятнее всего, будет довольно мягкой.