2019-01-11T08:14:39+03:00
Политика

В США заявили о "четвертом измерении" в оборонной сфере у России и Китая

Американский генерал призвал Вашингтон активно разрабатывать сверхзвуковое оружие
Юлия ДИВЕЕВА
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Генерал США призвал Конгресс признать необходимость разработки в стране гиперзвукового оружия.Генерал США призвал Конгресс признать необходимость разработки в стране гиперзвукового оружия.Фото: Архив "КП"
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Россия и Китай уже достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, поскольку уже имеют сверхзвуковое оружие. Такое мнение высказал бывший командующий Северным коммандованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон.

"Для американских политиков, возможно, не очевидны последствия: гиперзвуковое оружие может дать преимущество нашим противникам. На самом деле, учитывая состояние разработки гиперзвукового оружия в России и Китае, оно уже у них есть", - цитирует слова генерала The Hill.

Томпсон приводит данные Института аэрокосмических исследований Митчелла, в котором говорится, что гиперзвуковое оружие позволило бы Соединенным Штатам поражать цели на огромной скорости по всему миру, при этом существующие средства ПВО автоматически станут устаревшими.

"Суровая реальность заключается в том, что наши нынешние системы противоракетной обороны, а также наше оперативное мышление просто неспособны противостоять этой угрозе", - утверждает Томпсон.

Он напомнил об успешных испытаниях российского "Авангарда" в декабре прошлого года и отметил, что не китайские военныве еще более активно занимаются разработками гиперзвукового оружия. Генерал призвал Конгресс полностью профинансировать разработку оружия, способного противостоять гиперзвуковой угрозе.

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