В США проходит проверка в отношении посетивших инаугурацию Трампа украинцев

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:11:38+03:00

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Федеральные власти США начали проверки в отношении граждан Украины, присутствовавших на инаугурации президента США Дональда Трампа. Ими заинтересовался спецпрокурор по расследованию дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года Роберт Мюллер.

Как пишет газета The New York Times, на церемонию вступления Трампа в должность главы государства 20 января 2017 года в Вашингтон приехали десятки украинских политиков и бизнесменов. У некоторых из них состоялись встречи с "влиятельными республиканцами, членами Конгресса и близкими союзниками президента Трампа".

Расследование Мюллера нашло доказательства и пришло к выводу, что ряд этих украинцев продвигали сделки, в том числе планы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, которые совпадали с интересами России.

Федеральная прокуратура расспрашивала свидетелей о том, как некоторые из украинцев получили доступ на торжества по случаю инаугурации и что они обсуждали, включая вопросы о различных предложениях по мирному урегулированию в Донбассе.

Накануне сайт kp.ru сообщал, что Трамп отказался сотрудничать со спецпрокурором в расследовании "российского вмешательства" в президентские выборы в США 2016 года. Он заявил, что не станет больше отвечать на его вопросы по "делу России".