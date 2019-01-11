Семь человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в Словакии

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:19:04+03:00

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Вечером в четверг, 10 января, близ города Чадцы на северо-западе Словакии столкнулись пассажирский поезд и грузовик. От удара вагоны состава сошли с рельсов. На данный момент известно о семи пострадавших. Такую информацию предоставили в Объединенном управлении пожарной службы и службы спасателей республики.

Травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров поезда. Фото: Prezídium Hasičského a záchranného zboruФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Среди пострадавших шестеро пассажиров поезда, а также водитель грузовика. В настоящий момент ими занимаются медики. Также на место происшествия прибыли пожарные и полиция. Железнодорожное и автомобильное движение в районе аварии остановлено, сообщает Hlavne Spravy. Между тем, причина аварии пока неизвестна.

На место ЧП прибыли бригады скорой помощи. Фото: Prezídium Hasičského a záchranného zboruФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошло года похожий инцидент произошел в российской Керчи. Грузовик попал под колеса грузового железнодорожного состава, в результате чего машину буквально раздавило. К счастью, обошлось без пострадавших.