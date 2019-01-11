Семь человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в Словакии
Вечером в четверг, 10 января, близ города Чадцы на северо-западе Словакии столкнулись пассажирский поезд и грузовик. От удара вагоны состава сошли с рельсов. На данный момент известно о семи пострадавших. Такую информацию предоставили в Объединенном управлении пожарной службы и службы спасателей республики.
Травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров поезда. Фото: Prezídium Hasičského a záchranného zboruФото: facebook.com
Фото: facebook.com
Среди пострадавших шестеро пассажиров поезда, а также водитель грузовика. В настоящий момент ими занимаются медики. Также на место происшествия прибыли пожарные и полиция. Железнодорожное и автомобильное движение в районе аварии остановлено, сообщает Hlavne Spravy. Между тем, причина аварии пока неизвестна.
На место ЧП прибыли бригады скорой помощи. Фото: Prezídium Hasičského a záchranného zboruФото: facebook.com
Фото: facebook.com
Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошло года похожий инцидент произошел в российской Керчи. Грузовик попал под колеса грузового железнодорожного состава, в результате чего машину буквально раздавило. К счастью, обошлось без пострадавших.