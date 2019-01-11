2019-01-11T08:22:00+03:00
Наука

Китай вывел на орбиту первый в 2019 году телекоммуникационный спутник

Zhongxin 2D будет обеспечивать вещание для ряда радио- и телеканалов, а также помогать в работе широкополосного интернета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутникКитай вывел на орбиту телекоммуникационный спутникФото: REUTERS
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Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник Zhongxin 2D. Запуск был произведен впервые с начала 2019 года и пришелся на пятницу, 11 января.

Аппарат стартовал с космодрома Сичан провинции Сычуань при помощи ракеты-носителя Chang Zheng 3B в 01:11 по местному времени (20:11 мск).

Как сообщает агентство "Синьхуа", находясь на орбите, космический аппарат будет обеспечивать вещание для ряда радио- и телеканалов на территории всего Китая, а также помогать при передаче данных и обеспечении работы широкополосного интернета.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Национальное космическое управление КНР опубликовало также панорамные снимки обратной стороны Луны, которые сделал аппарат "Чанъэ-4". На фотографиях можно увидеть поверхность естественного спутника Земли, а также луноход "Юйту-2".

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