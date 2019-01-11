США продолжат "жесткую" санкционную политику в отношении России

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:46:28+03:00

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Соединенные Штаты продолжат проводить "жесткую" санкционную политику в отношении России. Такое заявление американский министр финансов Стивен Мнучин сделал по итогам закрытого брифинга с членами Палаты представителей Конгресса.

"Нынешняя администрация более жесткая по отношению к России и ввела гораздо больше санкций против нее, чем прежние администрации, и мы будем продолжать это делать", - цитирует главу ведомства газета The Hill.

При этом Мнучин заверил, что министерство финансов США делает все необходимое для создания и реализации "эффективных" санкционных программ. Таким образом он успокоил отдельных конгрессменов, переживающих о возможном снятии ограничительных мер с России.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в американском ведомстве подтвердили намерение об отмене санкций, введенных в прошлом году в отношении с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Такой вопрос был поставлен на повестку дня после того, как предприятия вышли из-под контроля предпринимателя Олега Дерипаски, находящегося в "черном" списке Минфина США.