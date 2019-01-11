Умерла Верна Блум - актриса, известная по фильму "Зверинец"

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:00:22+03:00

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В среду, 9 января, умерла Верна Блум - американская актриса, получившая известность благодаря фильму "Зверинец". Смерть настигла ее в городе Бар-Харбор штата Мэн. О кончине 80-летней артистки сообщили члены ее семьи.

Согласно данным журнала Variety, Блум долгое время страдала от деменции (слабоумие) и причиной смерти стали осложнения именно этого заболевания. У актрисы остались муж - сценарист Джей Кокс, с которым она прожила в браке более 49 лет, и сын.

Верна Блум родилась в 1938 году в Соединенных Штатах. Сначала актриса играла в театрах, а в 1969 году дебютировала в фильме "Холодным взором". За свою продолжительную карьеру она успела поработать также с такими известными деятелями кино, как Клинт Иствуд и Мартин Скорсезе.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года скончалась также британская комедийная актриса Джун Уитфилд, снявшаяся в сериале "Друзья". На момент смерти ей было 93 года.