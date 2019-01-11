2019-01-11T10:30:52+03:00
Происшествия

В Подольске 16-летнего школьника нашли мертвым в собственной комнате

Рассматривается версия самоубийства
Валерий ЛОМОВИЦКИЙ
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Выяснением причины смерти девятиклассника займутся следователиВыяснением причины смерти девятиклассника займутся следователиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Подольске родители обнаружили своего 16-летнего сына мертвым в собственной комнате.

Вчера вечером родители Васи (имя изменено) вернулись с работы. В квартире было подозрительно тихо, потому что обычно сын в это время был дома и играл в компьютер. Когда мать зашла в комнату, то увидела Васю. Он был мертв.

Вася учился в местной школе в 9 классе. Родители и друзья говорят, что ничего странного в поведении школьника они не замечали. Семья у Васи полная, на учете в ПДН не состоит.

На данный момент следователи разбираются в причинах смерти школьника из Подольска. Рассматривается версия самоубийства, однако предсмертной записки рядом с телом найдено не было.

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