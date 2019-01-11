2019-01-11T11:49:21+03:00
В мире

Стало известно, сколько получит жена Джеффа Безоса после развода

Расторжение брака состоится в Вашингтоне, законы которого предполагают равный раздел имущества супругов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джефф и Маккензи БезосДжефф и Маккензи БезосФото: REUTERS
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Имущество главы компании Amazon Джеффа Безоса и его супруги Маккензи после развода будет поделено поровну. Самый богатый человек в мире не успел заключить брачный договор, а потому расторжение союза будет проводиться по законам Вашингтона. Именно в этом американском городе супруги планируют провести бракоразводный процесс.

Между тем, по данным издания TMZ, раздел имущества будет достаточно непростым, поскольку пара владеет не только наличными средствами, но еще и 400 тысячами акров (около 162 тыс. гектаров) земли. По факту, они являются вторыми крупнейшими землевладельцами в Соединенных Штатах. Эксперты считают, что оценить стоимость всех владений будет сложно.

Напомним, что в начале этого года Джефф и Маккензи Безос публично объявили о грядущем разводе. Их брак длился целых 25 лет, и за все это долгое время супруги обзавелись тремя сыновьями, а также удочерили девочку из Китая.

Сайт kp.ru писал о том, что вероятной причиной развода стал роман 54-летнего основателя Amazon с его соседкой - телеведущей Лорен Санчес Уайтселл, которая сейчас тоже находился в процессе развода. Источники TMZ утверждают, что Маккензи знала об изменах супруга.

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