В Ижевске двое мужчин сломали елку, заботливо украшенную жителями к Новому году
"Срубили нашу елочку под самый корешок" - эта детская новогодняя песенка стала реальной историей из жизни двора в Ижевске. Жители дома на улице Петрова своими силами украсили елочку у одного из подъездов на радость детворе и взрослым. Но новогоднюю ночь елочке не суждено было пережить.
Срубили нашу елочку под самый корешок.
У подъезда появились двое неизвестных. Мужчины были сильно пьяны - по причине Нового года, и сильно обиженны - по причине отказа проезжающих машин подвезти пьяных незнакомцев.
План мести был придуман мгновенно. Выплеснуть злость было решено на елочке, стоящей у подъезда, вырвав ее с корнями. Вот только сил и терпения хватило лишь на то, чтобы сломать дерево и сбежать с места преступления. Побег погромщиков сопровождался акробатическими номерами - по причине сильно алкогольного опьянения и скользкой дорожки у подъезда.
Благодарим за видео «Безопасный дом».