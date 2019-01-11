2019-01-11T12:40:23+03:00
Происшествия

В Ижевске двое мужчин сломали елку, заботливо украшенную жителями к Новому году

Таким образом приятели решили выплеснуть злобу на этот мир [видео]
Валерий ЛОМОВИЦКИЙ
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Жители дома своими силами украсили елочку у одного из подъездов на радость детворе и взрослымЖители дома своими силами украсили елочку у одного из подъездов на радость детворе и взрослымФото: кадр с видео
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"Срубили нашу елочку под самый корешок" - эта детская новогодняя песенка стала реальной историей из жизни двора в Ижевске. Жители дома на улице Петрова своими силами украсили елочку у одного из подъездов на радость детворе и взрослым. Но новогоднюю ночь елочке не суждено было пережить.

Срубили нашу елочку под самый корешок.

У подъезда появились двое неизвестных. Мужчины были сильно пьяны - по причине Нового года, и сильно обиженны - по причине отказа проезжающих машин подвезти пьяных незнакомцев.

План мести был придуман мгновенно. Выплеснуть злость было решено на елочке, стоящей у подъезда, вырвав ее с корнями. Вот только сил и терпения хватило лишь на то, чтобы сломать дерево и сбежать с места преступления. Побег погромщиков сопровождался акробатическими номерами - по причине сильно алкогольного опьянения и скользкой дорожки у подъезда.

Благодарим за видео «Безопасный дом».

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