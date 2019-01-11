ГИБДД внесла изменения в проект сдачи экзамена на водительские права

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-11T13:09:36+03:00

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Госавтоинспекция России внесла изменения в проект сдачи экзамена на получение водительских прав. Главным нововведением стал перенос упражнений площадки в городские условия.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о внедрении единого практического экзамена. Проходить он будет на закрытых площадках, автодромах, и в тупиках или же на территориях, ограниченных для движения пешеходов, а также участках дорог с малоинтенсивным движением. Однако это касается лишь той части, которая сейчас выполняется в пределах специальной площадки.

После же ученик должен будет продемонстрировать свои умения в условиях полноценного городского движения. Преподаватель автошколы должен будет посмотреть, как будущий водитель поворачивает, проезжает нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог и пешеходные переходы, обгоняет другие автомобили и осуществляет параллельную парковку. Также под пристальным вниманием окажутся навыки начала движения и остановки на подъеме и спуске.

В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов уточняется, что преподаватель в этот момент не сможет находиться в экзаменационном автомобиле.