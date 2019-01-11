2019-01-11T13:30:08+03:00
В мире

Круизный лайнер Royal Carribean досрочно вернулся в порт из-за вспышки вируса

Девять тысяч пассажиров на протяжении нескольких дней были заблокированы на корабле из-за опасности распространения инфекции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На круизном лайнере в Карибском море из-за вируса застряли людиНа круизном лайнере в Карибском море из-за вируса застряли людиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Круизный лайнер Oasis of the Seas компании Royal Caribbean вынужден был досрочно вернутся в порт Флориды из-за вспышки норовируса на борту.

Известно, что к настоящему моменту желудочная инфекция поразила уже 277 пассажиров. При этом остальные девять тысяч человек, находящие на борту лайнера, вынуждены были прервать свой отпуск. Им запретили покидать судно из-за опасности распространения заразного вируса, который передается даже при небольшом контакте. Так, например, в среду, 9 января, был отменен экскурсионный день на Ямайке.

В компании пообещали, что всем пассажирам полностью вернут деньги за испорченный круиз. Помощь же пострадавшим будет оказываться и дальше по прибытию в порт, сейчас их лечением занимаются находящиеся на борту врачи. Также, по данным телеканала CBS News, по возвращению во Флориду корабль будет продезинфицирован.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что такое норовирус, откуда он берется и как не заболеть.

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