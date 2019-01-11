В птицеводческом союзе России объяснили появление в продаже упаковки с девятью яйцами

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-11T13:51:50+03:00

По словам экспертов, такое нововведение не связано с ростом цен на продукт

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В российских магазинах появились яйца удмуртской птицефабрики "Вараксино" по девять штук в каждой упаковке. Несколькими днями ранее в интернете появились фотографии той самой упаковки, которая вызвала недоумение у россиян.

Сотрудники фабрики отмечают, что такое неожиданное нововведение никак не связано с повышением цены на продукт с начала 2019 года на 2,6 %. По их словам, упаковка, которая насчитывает девять яиц, является распространенной в Европе.

В эфире радио "Комсомольская правда" Галина Бобылева, глава Российского птицеводческого союза, рассказала ведущей Валерии Лысенко, что появление на прилавках российских магазинов необычных упаковок с яйцами связано с запросами потребителей.

- Мы считаем, что упаковка – это очень правильно. Потребитель же всякий бывает. Кому-то надо пять-шесть яиц. Выпустили сегодня упаковку 9 яиц, я так думаю, что это проводилось исследование. Это требует сегодня наш потребитель, - отмечает Бобылева.

Глава птицеводческого союза также рассказала о том, что повышение цены на яйца никак не связано с нововведением. К слову, согласно Росстата, в 2018 году куриные яйца подорожали на 25,9%.

- Удорожания яйца никакого быть не может в связи с этим. Если упаковка 10 яиц, она, соответственно, сама больше. Если 9 яиц, то она, естественно, и упаковка меньше. Поэтому вопрос совсем неуместный по удорожанию в связи с этим яйца. Удорожание яйца сегодня происходит – это сезонность. Если вы посмотрите, то летом яйцо очень сильно в цене снижается, - уверила Галина Бобылева.

Однако исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз", Дмитрий Востриков отметил, что подобное нововведение-обычный маркетинговый ход производителей, сообщает "РИА-Новости".

- Это маркетинговый ход производителей. В данном случае единица от десятка для покупателя не столь значима, поэтому это товар, который остаётся в этой же категории, но создаёт иллюзию, что он дешевле относительно товаров конкурентов, - рассказал Востриков.

Он отметил, что подобным маркетинговым ходом пользуются и российские производители молока.

- Это тот же ход, когда мы видим на полке магазинов молоко в упаковке 930 граммов вместо литра, иллюзия того, что эта упаковка дешевле. . Здесь мы видим, что производитель заложил примерно 10% экономии, но на самом деле чуть меньше: разница будет 8-9%, - отметил Востриков.