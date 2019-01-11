2019-01-11T13:49:19+03:00
Происшествия

СК РФ сообщил о новых деталях расследования убийства журналистов в ЦАР

Как оказалось, водитель погибших в Африке россиян не имел отношения к жандармерии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналисты были убиты боевиками в июле прошлого годаЖурналисты были убиты боевиками в июле прошлого годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Водитель убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева не имеет никакого отношения к жандармерии. Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она сообщила, что некий Бьенвень Доувокам, который в день трагедии 30 июля 2018 года находился за рулем пикапа, был допрошен при участии российских следователей. Мужчина рассказал, что познакомился с нашими соотечественниками в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Журналисты предложили ему сопровождать их в поездах, поскольку он знает английский и владеет автомобилем.

В тот же день мужчины вместе выехали в город Сибю, куда прибыли уже вечером. Военнослужащие предложили путникам переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако журналисты сослались на нехватку времени и продолжили движение.

Через некоторое время близ деревни Кпаку на них напала группа вооруженных людей, говоривших по-арабски. Грабители приказали всем выйти из машины и потребовали отдать все ценные вещи, фото и видеоаппаратуру. Россияне начали сопротивляться и были расстреляны. Водитель же воспользовался ситуацией и покинул место происшествия на своем автомобиле.

На сайте СК РФ особо подчеркивается, что в ночное время даже военные патрули ЦАР предпочитают не передвигаться по стране из-за действующих на ее территории преступных группировок.

"КП" писала о том, что публицист, оператор и режиссер приехали в Африку для съемок нового репортажа, но подверглись нападению грабителей. Все трое россиян были убиты. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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