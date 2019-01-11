2019-01-11T14:12:33+03:00
Спорт

Один из обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена попросил прощения в суде

Спортсмен погиб в июле прошлого года от ножевых ранений во время драки с двумя злоумышленниками
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Один из обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена попросил прощения в судеОдин из обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена попросил прощения в судеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Арман Кудайбергенов, один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского спортсмена Дениса Тена, попросил прощения у родных погибшего фигуриста, во время заседания суда.

- Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан Казахстана. У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью, убить кого-то. Планировали только украсть зеркала, чтобы получить деньги. Я от всего сердца раскаиваюсь, - признался Кудайбергенов.

Знаменитый казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпиады-2014, погиб 19 июля прошлого года от многочисленных ножевых ранений во время драки с двумя неизвестными. Перед этим Денис Тен застал злоумышленников за кражей зеркал с его автомобиля.

На данный момент на скамье подсудимых находятся три человека. Арману Кудайбергенову обвиняют в совершении кражи, разбоя и убийства, Нурала Киясова в разбое и убийстве, а Жанара Толыбаева - краже по предварительному сговору, сообщает "РИА-Новости".

Во время судебного заседания Кудайбергенов признался, что не видел момента, когда фигуристу были нанесены ножевые ранения. Мужчина отметил, что после потасовки со спортсменом, он и Киясов убежали с места преступления, а последний выбросил свой нож.

- Я спросил, почему он выбросил нож, он сказал, что дважды ударил ножом потерпевшего. Я не видел момента, когда Тен получил ранения, кровь не видел, - прокомментировал Кудайбергенов.

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