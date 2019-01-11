2019-01-11T14:37:34+03:00
Общество

Чайка: Прокуроры в 2018 году добились выплаты 15 млрд рублей долгов по зарплате

Кроме того, по словам генпрокурора России, около 35 млрд рублей было возвращено бизнесу
Дарья ИВАШКИНА
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Генпрокурор России Юрий ЧайкаГенпрокурор России Юрий ЧайкаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Генпрокурор России Юрий Чайка, выступая в пятницу, 11 января, на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника органов прокуратуры, подвел итоги 2018 года. Как заметил руководитель главного надзорного ведомства нашей страны, в прошлом году благодаря усилиям органов прокуратуры были восстановлены права миллионов россиян в области трудовых правоотношений, здравоохранения, а также жилищного и пенсионного обеспечения.

В частности, по словам Чайки, российские прокуроры помогли взыскать долги по зарплате на 15 миллиардов рублей. «Благодаря нашему вмешательству гражданам выплачены долги по заработной плате в размере 15 миллиардов рублей», - сказал генпрокурор.

Кроме того, как подчеркнул Юрий Чайка, около 35 миллиардов рублей было возвращено бизнесу. «В бюджеты всех уровней по искам прокуроров взыскано свыше 20 миллиардов рублей, около 35 миллиардов рублей возвращено бизнесу за ранее выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам», - приводит слова главы надзорного ведомства ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, российские прокуроры в первом полугодии прошлого года подали иски или добивались во внесудебном порядке взыскания ущерба от коррупции на 3,8 миллиарда рублей.

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