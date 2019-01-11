Исследование: в новогодние праздники самым популярным блюдом на столе у россиян стали японские роллы

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-11T14:58:42+03:00

Салат "Оливье" не попал в топ-пять наиболее любимых блюд у жителей России

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Сервис поиска и заказа готовой еды в России Delivery Club составил рейтинг блюд, которые чаще всего заказывали россияне во время новогодних праздников.

Выяснилось, что один из символов Нового года, салат "Оливье" начал терять свою популярность, уступая более экотическому для россиян блюду, японским роллам.

Итак, по мнению онлайн-сервиса готовой еды, роллы "Филадельфия" стали самым заказываемым блюдом в новогодние каникулы. Стремительно набрал свою популярность за последние десять дней и суши-сет "Хит запеченный" (на 88%). В целом, во время длинных праздничных выходных россияне чаще всего заказывали наборы из роллов, а не обычные порции. Количество заказов некоторые сетов увеличилось на 51%.

Во время продолжительного уикенда россияне съели в полтора раза больше деревенской картошки. Именно это блюдо и замыкает топ-пять самых заказываемых блюд.

Салат "Оливье", который считается один из символов Нового года, занял лишь шестую строчку рейтинга. Однако, как подчеркнули специалисты, во время новогодних праздников популярность этого блюда увеличилась на 40%. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы опередить японскую кухню.

Среди других блюд, которые были популярными у россиян во время новогодних каникул, сервис еду отметил: пасту «Карбонара» (+42% к популярности), суши-сет с лососем (+35% к популярности) и салат «Цезарь» с курицей (+28% к популярности).