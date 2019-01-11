На Бали двое россиян попали в больницу после падения с 10-метровой высоты

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-11T15:00:27+03:00

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В пятницу, 11 января, посольство РФ в Индонезии сообщило о ЧП с двумя россиянами, случившемся на острове Бали. По данным дипмиссии, туристы получили травмы и были отправлены в больницу после падения в ущелье глубиной 10 метров.

«По имеющейся информации, 11 января на острове были госпитализированы двое российских туристов в результате падения в ущелье глубиной 10 метров. Посольство выясняет детали, находится в контакте с местными профильными службами и готово оказать консульское содействие», - говорится в официальном Twitter диппредставительства нашей страны.

Между тем местная газета The Jakarta Post пишет, что ЧП случилось на юго-западе Бали, а именно в районе курортного города Кута. По данным издания, пострадавшие - 30-летний мужчина и 28-летняя женщина. Пара каталась на мотобайке по пересеченной местности, однако в какой-то момент потеряла управление и упала с обрыва. При этом спасателям понадобилось около часа, чтобы вытащить туристов из ущелья.

Кстати, отметим, это уже не первый несчастный случай с российскими туристами на Бали. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте прошлого года студентка из Санкт-Петербурга погибла на острове, сорвавшись с 200-метровой высоты: 22-летняя Кэрэн Татаренко с подругой пыталась проехать вдоль обрыва на мопеде.