2019-01-11T15:24:58+03:00
Умные вещи

Apple представит новые модели iPhone уже этой осенью

Речь идет о трех смартфонах премиальной, стандартной и бюджетной категорий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Apple выпустит три новых модели iPhoneApple выпустит три новых модели iPhoneФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская корпорация Apple планирует выпустить три новые модели iPhone уже осенью 2019 года. Смартфоны будут относиться к премиальной, стандартной и бюджетной категориям. Последний из них станет альтернативой модели XR, продажи которой не оправдали ожиданий корпорации.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, информации о новых смартфонах пока немного. Известно, что среди нововведений будут двойные камеры на задней панели iPhone и даже тройные - для премиальной модели.

Кроме того, к 2020 году Apple может отказаться от установки жидкокристаллических LCD-экранов на свою продукцию, полностью заменив их дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED), которые имеют более высокую контрастность. Уже сейчас они используются на смартфонах американского корпорации серии XS.

Между тем, как писал сайт kp.ru, с 1 января 2019 года Apple подняла цены на все свои гаджеты, реализуемые на территории России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк и ВТБ решили повысить ставки по ипотеке
Ремонт дамбы у Тушинского тоннеля завершат к 1 апреля
Порошенко заявил, что при нем экономика Украины вышла из зоны риска
Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе
Маск опубликовал фотографию готовой к пуску ракеты Big Falcon
На Бали двое россиян попали в больницу после падения с 10-метровой высоты
Исследование: в новогодние праздники самым популярным блюдом на столе у россиян стали японские роллы
Чайка: Прокуроры в 2018 году добились выплаты 15 млрд рублей долгов по зарплате
СБУ вызвала на допрос экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко
Один из обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена попросил прощения в суде
Захарова: США ищут повод, чтобы остаться в Сирии
В птицеводческом союзе России объяснили появление в продаже упаковки с девятью яйцами
СК РФ сообщил о новых деталях расследования убийства журналистов в ЦАР
Круизный лайнер Royal Carribean досрочно вернулся в порт из-за вспышки вируса
ГИБДД внесла изменения в проект сдачи экзамена на водительские права
Васильева посоветовала россиянам при выборе школы обращать внимание на личностные качества учителя
В Лондоне мужчина обрел счастье после 30 лет бездомной жизни
Украинцев законодательно обязали получать согласие на секс
В Ижевске двое мужчин сломали елку, заботливо украшенную жителями к Новому году
Граждан Китая и Польши задержали в Варшаве по подозрению в шпионаже
В кабмине заявили, что запрет на подарки не коснется врачей и учителей
Ученые рассказали об опасности сна в дневное время
Самолет экстренно вернулся во "Внуково" из-за незакрытой двери салона
Председателя Олимпийского комитета Японии обвинили в коррупции
Стало известно, сколько получит жена Джеффа Безоса после развода