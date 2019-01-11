Apple представит новые модели iPhone уже этой осенью

СЕГОДНЯ 15:24 2019-01-11T15:24:58+03:00

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Американская корпорация Apple планирует выпустить три новые модели iPhone уже осенью 2019 года. Смартфоны будут относиться к премиальной, стандартной и бюджетной категориям. Последний из них станет альтернативой модели XR, продажи которой не оправдали ожиданий корпорации.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, информации о новых смартфонах пока немного. Известно, что среди нововведений будут двойные камеры на задней панели iPhone и даже тройные - для премиальной модели.

Кроме того, к 2020 году Apple может отказаться от установки жидкокристаллических LCD-экранов на свою продукцию, полностью заменив их дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED), которые имеют более высокую контрастность. Уже сейчас они используются на смартфонах американского корпорации серии XS.

Между тем, как писал сайт kp.ru, с 1 января 2019 года Apple подняла цены на все свои гаджеты, реализуемые на территории России.