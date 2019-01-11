2019-01-11T15:43:51+03:00
Политика

Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе

Отказ от деловой поездки связан с ситуацией с "желтыми жилетами"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в ДавосеЭмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в ДавосеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Франции, Эмманюэль Макрон не сможет приехать на экономический форум в швейцарском Давосе, который пройдет с 22 по 25 января текущего года.

В администрации президента пояснили, что Макрон принял такое решение из-за ситуации вокруг "желтых жилетов" и слишком плотного графика, сообщает "РИА-Новости".

Во Франции 17 ноября начались масштабные акции протестов "желтых жилетов". Французы выступили с требованиями не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные участники движения и по сей день продолжают выходить на улицы по всей стране.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США, Дональд Трамп, отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе. Причиной такого решения стала ситуация на американо-мексиканской границе.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, отметил, что Путин примет участие в Давосском форуме. Однако решение по данному вопросу еще не принято, сообщил представитель Кремля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк и ВТБ решили повысить ставки по ипотеке
Ремонт дамбы у Тушинского тоннеля завершат к 1 апреля
Порошенко заявил, что при нем экономика Украины вышла из зоны риска
Apple представит новые модели iPhone уже этой осенью
Маск опубликовал фотографию готовой к пуску ракеты Big Falcon
На Бали двое россиян попали в больницу после падения с 10-метровой высоты
Исследование: в новогодние праздники самым популярным блюдом на столе у россиян стали японские роллы
Чайка: Прокуроры в 2018 году добились выплаты 15 млрд рублей долгов по зарплате
СБУ вызвала на допрос экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко
Один из обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена попросил прощения в суде
Захарова: США ищут повод, чтобы остаться в Сирии
В птицеводческом союзе России объяснили появление в продаже упаковки с девятью яйцами
СК РФ сообщил о новых деталях расследования убийства журналистов в ЦАР
Круизный лайнер Royal Carribean досрочно вернулся в порт из-за вспышки вируса
ГИБДД внесла изменения в проект сдачи экзамена на водительские права
Васильева посоветовала россиянам при выборе школы обращать внимание на личностные качества учителя
В Лондоне мужчина обрел счастье после 30 лет бездомной жизни
Украинцев законодательно обязали получать согласие на секс
В Ижевске двое мужчин сломали елку, заботливо украшенную жителями к Новому году
Граждан Китая и Польши задержали в Варшаве по подозрению в шпионаже
В кабмине заявили, что запрет на подарки не коснется врачей и учителей
Ученые рассказали об опасности сна в дневное время
Самолет экстренно вернулся во "Внуково" из-за незакрытой двери салона
Председателя Олимпийского комитета Японии обвинили в коррупции
Стало известно, сколько получит жена Джеффа Безоса после развода