СЕГОДНЯ 15:31 2019-01-11T15:43:51+03:00

Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе Фото: REUTERS

Отказ от деловой поездки связан с ситуацией с "желтыми жилетами"

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Президент Франции, Эмманюэль Макрон не сможет приехать на экономический форум в швейцарском Давосе, который пройдет с 22 по 25 января текущего года.

В администрации президента пояснили, что Макрон принял такое решение из-за ситуации вокруг "желтых жилетов" и слишком плотного графика, сообщает "РИА-Новости".

Во Франции 17 ноября начались масштабные акции протестов "желтых жилетов". Французы выступили с требованиями не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные участники движения и по сей день продолжают выходить на улицы по всей стране.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США, Дональд Трамп, отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе. Причиной такого решения стала ситуация на американо-мексиканской границе.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, отметил, что Путин примет участие в Давосском форуме. Однако решение по данному вопросу еще не принято, сообщил представитель Кремля.