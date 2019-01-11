2019-01-11T15:57:37+03:00
Общество

Ремонт дамбы у Тушинского тоннеля завершат к 1 апреля

Работы не помешают автомобильному движению [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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В ближайшие дни со склонов дамбы будет убран лед. Только после этого стартуют изыскательные работыВ ближайшие дни со склонов дамбы будет убран лед. Только после этого стартуют изыскательные работыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пока эксперты пытаются установить причину аварии на дамбе канала имени Москвы, которая в четверг, 10 января, стала причиной затопления Тушинского тоннеля, во всю идут ремонтные работы. Сейчас рабочие с помощью спецтехники и вручную пытаются очистить дамбу от льда.

- В ближайшие дни со склонов дамбы будет убран лед. Только после этого стартуют изыскательные работы. Во время демонтажа снежного и ледяного покрова обследование территории будет проводиться геофизическим методом, - сообщил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Тем временем инженеры гидросооружения разрабатывают план восстановительных работ. Он пока не утвержден. Однако судя по озвученным срокам, работа будет весьма трудоемкой.

- Завершить ремонтные и строительные работы мы планируем к 1 апреля, - пояснило руководство Канала имени Москвы.

Сообщается, что запланированные работы никак не повлияют на движение по Волоколамскому шоссе и Тушинскому тоннелю, которые находятся под земляной дамбой и руслом Канала имени Москвы.

Напомним, из-за обвала грунта 10 января поток воды и глины затопил Тушинский тоннель.

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Стена Тушинского тоннеля утром в четверг, 10 января, превратилась в нечто, напоминающее водопад. Поток воды вперемешку с землей и песком хлынул с высоты 30 метров на окрестные улицы. Позже выяснилось, что под земляной насыпной дамбой на стыке тоннеля и канала имени Москвы размыло грунт. (подробности)

Из-за прорвавшейся дамбы в Москве затопило Тушинский тоннель.

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