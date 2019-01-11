Старейший футболист мира продлил контракт с футбольным клубом

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-11T16:18:23+03:00

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Кадзуеси Миура, 51-летний нападающий "Иокогамы", продлил контракт с клубом еще на год. Старейший футболист мира проведет 33-й футбольный сезон в своей продолжительной спортивной карьере. Миура продолжит выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Японии.

- Я буду играть от всего сердца и надеюсь, что смогу продолжить расти как профессионал, - отметил футборлист. В конце февраля этого года ему исполнится 52 года.

В марте 2017 года японец побил рекорд английского футболиста, вышедшего на поле в официальном матче в возрасте 50 лет и пяти дней. Миура сыграл за "Иокогаму" в возрасте 50 лет и семи дней.

Японский спортсмен играет за футбольный клуб с 2005 года. Он принял участие в 261 матче клуба и забил 26 мячей. Японец начал карьеру в 1986 году, сообщает издание The Sun.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Мальтийский футбольный клуб предложил контракт спринтеру Усэйну Болту, позвав его к себе. Речь идет о двухлетнем соглашении с клубом "Валлетта".