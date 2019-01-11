Испанское правительство создало интернет-сайт, посвященный Brexit

СЕГОДНЯ 16:27 2019-01-11T16:40:19+03:00

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В понедельник, 14 января, в Испании запустят интернет-сайт, который будет посвящен вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза.

- Я хочу призвать к абсолютному спокойствию социально и экономически действующих лиц, а также лиц, имеющих связи с Соединенным Королевством. Правительство готовится ко всем сценариям Brexit, - прокомментировала министр образования и профессиональной подготовки, официальный представитель кабмина страны Исабель Селаа. По мнению министра образования Испании, разрыв Лондона с Брюсселем "стал бы лучшим вариантом".

Однако Селаа уточнила, что Мадрид хочет защитить интересы испанцев и британцев. Власти Испании планируют одобрить в феврале этого года декрет, связанный с Brexit, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Британия отменит безвизовый режим с ЕС после Brexit. Однако британское правительство пообещало сохранить свободу передвижения для квалифицированных работников и студентов между Альбионом и континентом на время переходного периода.

В июне 2018 года королева Елизавета II утвердила билль о выходе Великобритании из ЕС. С подписью британской королевы документ обрёл силу закона, которые начнет применяться после выхода страны из Европейского союза 29 марта 2019 года

А в конце ноября прошлого года Евросоюз одобрил соглашение с Британией по Brexit. Выход Соединенного Королевства из сообщества может затянуться до 2022 года.