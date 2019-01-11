МИД РФ прокомментировал слова Лукашенко о «потере союзника»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-01-11T16:36:14+03:00

Как заверила представитель дипведомства Мария Захарова, стратегический курс России на укрепление отношений с Белоруссией не подлежит сомнению

Изменить размер текста: A A

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва может потерять Минск как союзника на западном направлении. Как заметила официальный представитель МИД Мария Захарова, стратегический курс России на укрепление отношений с соседней республикой не подлежит сомнению.

«Белоруссия - наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению», - сказала дипломат, добавив, что это закреплено, в частности, в концепции внешней политики России.

При этом Захарова подчеркнула, что по вопросам, поднятым Лукашенко, в частности о компенсациях по налоговому маневру, в настоящее время ведутся переговоры. «Что же касается конкретных вопросов, <…> а именно поставок сельхозпродукции, налогового маневра, автомобильных перевозок, - по ним ведется диалог по линии профильных ведомств», - приводит слова представителя МИД РФ ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Лукашенко пригрозил Москве «потерей единственного союзника на западе». Поводом для такого заявления стал вводимый в России налоговый маневр, который не дает покоя белорусскому лидеру.