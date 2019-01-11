СЕГОДНЯ 17:15 2019-01-11T17:15:14+03:00

Минтранс РФ заявил, что третья полоса в Шереметьево будет использоваться без ограничений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 11 января, в Минтрансе РФ опровергли сообщения о невозможности полноценно эксплуатировать третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) в аэропорту Шереметьево, которая, как ожидается, начнет работу 4 апреля этого года.

Как заверили в ведомстве, новую полосу, расположенную неподалеку от таких крупных населенных пунктов, как Лобня, Сходня и Зеленоград, будут использовать без каких-либо ограничений. При этом в министерстве уточнили, что жителей близлежащих домов от излишнего авиационного шума спасут «новые технологии обслуживания воздушного движения». «Эти технологии предусматривают точное выдерживание заданных траекторий полета - самолет выполняет полет точно по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой», - цитирует сообщение Минтранса ТАСС.

Между тем стоит отметить, что, как сообщал сайт kp.ru, в пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части, касающейся установления приаэродромной территории)», разработанному Минтрансом, говорилось, что ВПП-3 в Шереметьево использоваться полноценно не сможет - в ночное время придется ограничивать количество рейсов.