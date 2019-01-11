2019-01-11T17:33:01+03:00
В мире

Меркель предостерегла Европу от катастрофы

Канцлер ФРГ раскритиковала политику национализма и риторику популистов
Дарья ИВАШКИНА
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего визита в греческие Афины предостерегла Европу от катастрофы, к которой, по ее мнению, могут привести националистические движения, набирающие все большую популярность в последнее время. При этом она раскритиковала политику национализма.

Более того, Меркель отметила, что европейским государствам необходимо сотрудничать, чтобы вместе противостоять опасности. Причем она даже назвала премьер-министра Греции Алексиса Ципраса союзником, несмотря на принадлежность к «разным политическим семьям».

А выступая на встрече со студентами немецкой школы в Афинах, канцлер ФРГ также раскритиковала риторику популистов, призывающих действовать поодиночке. «Многие немцы скажут, что просто будут заботиться о себе, и некоторые греки скажут так же. <…> Это уже опасно», - приводит слова Меркель агентство Bloomberg.

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