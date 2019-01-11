2019-01-11T18:10:02+03:00
Политика

МИД РФ назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией

На следующей неделе в Москве пройдут посвященные этому вопросу переговоры
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В МИД РФ рассказали о предстоящих переговорах министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно. Так, первый раунд российско-японских переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств по проблеме заключения мирного договора пройдет в Москве 14 января.

«Основной темой переговоров министров станет проблема заключения мирного договора между Россией и Японией», - говорится на официальном сайте МИД РФ.

Также там называется ключевое условие для решения проблемы мирного договора. Как отметили в российском дипведомстве, это признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами.

«Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии», - подчеркивается в заявлении российских дипломатов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в январе МИД РФ вызывал посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам. Тогда в российском дипведомстве обратили внимание на то, что Страна восходящего солнца пытается «искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора».

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