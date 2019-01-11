2019-01-11T18:31:41+03:00
Политика

Украинский журналист Анатолий Шарий объяснил, почему подает в суд на Порошенко

Медиаблогер признался, что президент незалежной его «достал»
Дарья ИВАШКИНА
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Украинский журналист Анатолий ШарийУкраинский журналист Анатолий ШарийФото: кадр с видео
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В пятницу, 11 января, украинский журналист Анатолий Шарий заявил о намерении подать в суд на президента незалежной Петра Порошенко. Как оказалось, поводом для этого стали слова главы соседнего государства о том, что блогер «работает на Россию».

«За свои слова ответишь в суде», - сказал Шарий, обращаясь к украинскому лидеру на своем YouTube-канале.

А в интервью ФАН журналист признался, что Порошенко его уже «достал». «Надоели его преследования, надоели грязные схемы, с помощью которых он и его аппарат пытались измазать меня в грязи. Все это мимо пролетело, не попало в цель. Но он меня достал», - заявил блогер.

Также он подчеркнул, что все сотрудники СМИ, критикующие киевскую власть, в понимании нынешнего президента Украины «работают на Россию». При этом Шарий заверил, что на самом деле не имеет никакого отношения к РФ.

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