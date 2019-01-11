SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT

СЕГОДНЯ 19:18 2019-01-11T19:18:38+03:00

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В пятницу, 11 января, ракета-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT, принадлежащими компании Iridium Communications, стартовала с пусковой площадки, расположенной на базе военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в американском штате Калифорния. Пуск был осуществлен в 07:31 по местному времени (18:31 мск).

А спустя десять минут после запуска компания SpaceX сообщила о том, что осуществила управляемую посадку первой ступени Falcon 9 на морскую платформу. «Нижняя ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Тихом океане», - говорится в официальном Twitter SpaceX.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, запуск 75 спутников связи Iridium поручен SpaceX. Причем планировалось, что вся группировка Iridium NEXT будет размещена на орбите до конца 2018 года, однако этого не произошло, так как несколько пусков пришлось отложить.