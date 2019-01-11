Лукашенко заявил, что Белоруссию «будут пробовать на зуб»

СЕГОДНЯ 19:45 2019-01-11T19:45:17+03:00

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В пятницу, 11 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на приеме по случаю старого Нового года, заявил, что 2019 и 2020 годы будет непростыми для республики. По словам главы соседнего государства, в эти два года страну будут «пробовать на зуб».

«Для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы той независимости, о которой мы всегда и везде говорим», - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. При этом политик выразил уверенность в том, что белорусы найдут «достойный ответ» на этот вопрос.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Лукашенко на состоявшейся в декабре прошлого года в Минске встрече с российскими журналистами отметил, что суверенитет для Белоруссии - «это святое».